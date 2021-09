OM : Guendouzi et Gerson se chauffent, clash à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au terme d'un match à rebondissements dans un Vélodrome en fusion, l’OM a concédé sa première défaite de la saison dimanche soir contre Lens (2-3).

Les hommes de Jorge Sampaoli avaient pourtant fait le plus dur en rattrapant les deux buts encaissés en début de match grâce à un doublé de l’inévitable Dimitri Payet. Mais c’était sans compter sans cette valeureuse équipe de Lens, qui n’a jamais douté de ses qualités et qui s’est finalement imposé durant la seconde mi-temps grâce à un but de son joker, Wesley Saïd. La première défaite de la saison fait mal pour l’OM, bien que les Phocéens soient toujours très bien placés au classement (3e avec un match de plus à disputer). Les buts encaissés en première mi-temps ont néanmoins provoqué beaucoup de frustrations chez les Marseillais, comme le prouvent les images captées par Prime Video sur Mattéo Guendouzi et Gerson.

Petite explication de texte entre Guendouzi et Gerson. #OMRCL pic.twitter.com/UtYWckZxm6 — Constant Wicherek (@Stickwic) September 26, 2021

Après le second but de Lens, inscrit par Frankowski, les esprits se sont échauffés entre la recrue brésilienne de l’Olympique de Marseille et Mattéo Guendouzi. En effet, les deux milieux de terrain se sont violemment invectivés durant plusieurs secondes avant d’être calmés par Pape Gueye, puis par Dimitri Payet, de nouveau capitaine en l’absence de Steve Mandanda, remplaçant. Dans le rond central, Leonardo Balerdi est également intervenu dans le but de calmer de grosses tensions et de vives incompréhensions entre Gerson et Guendouzi, alors que le milieu de terrain marseillais s’est fait transpercer en deux passes sur le second but du Racing Club de Lens. Par la suite, les rancunes et les reproches semblaient être oubliés entre les deux hommes, et Gerson a même été à deux doigts de marquer le but de l’égalisation. Dimitri Payet s’en est chargé quelques minutes plus tard. La suite, on la connait avec un but de Lens et une victoire des Sang et Or à l’Orange Vélodrome ce dimanche soir.