OM : Gerson crache déjà sur Igor Tudor

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Igor Tudor s'est fait tacler d'entrée de jeu par Gerson, qui vient de quitter l'OM pour signer au Flamengo. Les deux hommes ne se sont jamais entendus, et cela se confirme désormais de manière officielle.

A peine arrivé au Brésil de manière définitive, Gerson a effectué un grand déballage sur sa saison de frustration à l’Olympique de Marseille, qui s’est soldée par son départ forcée à Flamengo. Le milieu de terrain est de nouveau rentré au pays, et c’est véritablement un soulagement pour celui qui aura vécu une deuxième expérience moins catastrophique que la première en Italie, mais aura tout de même laissé les supporters sur leur faim. La faute entière retombe sur Igor Tudor pour le joueur brésilien, qui avait été demandé par Jorge Sampaoli, et a payé au prix fort le soutien affiché à l’entraineur argentin. Avec le technicien croate, ça n’a jamais fonctionné, et ses rares apparitions ont été décevantes. Son départ devenait inévitable et Gerson l’a aussi reconnu, se plaignant de toute façon d’avoir été très mal utilisé.

Gerson en avait marre d'être baladé

« Ils ont parlé de frustration (en France). Je ne pense pas avoir été frustré. Nous avons fait de grandes choses à Marseille. J’ai fait la meilleure saison de ma carrière en termes de statistiques et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. J’ai bien travaillé mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur. Je n’avais pas une bonne relation avec lui. Mais je sais ce que j’ai fait là-bas. Les chiffres ne mentent pas. Le seul poste où je n’ai pas joué en France, c’est latéral droit ou gardien. Sinon, j’ai tout fait. J’ai même joué arrière gauche, ce que je ne pensais jamais faire », a expliqué Gerson, qui a avoué que l’opportunité de jouer à Flamengo surpassait son envie de jouer en Europe, alors qu’il assure avoir eu d’autres propositions. Mais Pablo Longoria et le club brésilien ont trouvé un accord où l’OM n’est pas trop perdant, et cela a permis à Gerson de libérer de la place à Marseille tout en rapportant une somme d’argent non négligeable, qui va aider le club provençal à compléter son effectif au mercato.