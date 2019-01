OM : Germain ou Mitroglou, Garcia a choisi l’attaquant à sacrifier

Dans : OM, Mercato.

Juste avant la présentation de Mario Balotelli, Rudi Garcia assurait qu’il ne poussait aucun de ses attaquants vers la sortie.

« Moi je n’ai jamais demandé les départs de Kostas Mitroglou, Valère Germain ou Clinton Njie. Je compte sur eux », confiait l’entraîneur de l’Olympique de Marseille mercredi. Pourtant, son discours serait bien différent loin des caméras. Pour continuer à renforcer son effectif, le technicien sait qu’un ou plusieurs départs seraient préférables. D’autant que le club phocéen possède une liste d’indésirables où l’on retrouve notamment Mitroglou.

En effet, en cas de sacrifice d’un attaquant, Garcia préférerait se débarrasser du Grec dont le rendement n’est absolument pas satisfaisant. De plus, le profil de Germain, convoité par Nice et Nantes, est jugé plus complémentaire avec celui de Balotelli, au cas où l’OM devait aligner deux attaquants. Mais le clan Mitroglou l’a déjà dit et répété, un départ n’est pas d’actualité cet hiver. Quitte à passer une deuxième partie de saison entre le banc et les tribunes, même si, fait rare, il sera titulaire contre Lille ce vendredi soir.