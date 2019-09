OM : Germain marque un but pas diffusé, ça chambre sévère !

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Devant une première période de folie, au cours de laquelle l’Olympique de Marseille était mené 0-2 par l'AS Monaco avant de revenir à 2-2, les téléspectateurs ont vécu un moment particulier. Puisque le but égalisateur de Valère Germain à la 42e minute de jeu n’a pas été diffusé à la TV sur Canal+, à cause d’une rupture de faisceau à l’antenne. Après avoir envoyé un reportage sur Neymar pendant le bug, la chaîne cryptée a finalement diffusé les images du but pendant la mi-temps. De quoi faire réagir les suiveurs de l’OM, qui ne manquent pas de créativité pour chambrer le deuxième buteur marseillais du soir.

Le réalisateur a manqué de respect à Germain. Il a pas cru qu’il pouvait marquer ... il a allumé une clope ... — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) September 15, 2019