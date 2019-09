OM : Germain et Amavi sont bons, AVB est un magicien

Dans : OM, Ligue 1.

Après le match gagné à Monaco dimanche soir, c’est évidemment Dario Benedetto qui a attiré toute la lumière. Auteur d’un doublé, l’international argentin prouve qu’il est l’attaquant parfait pour l’Olympique de Marseille version André Villas-Boas. Mais sur RMC, Emmanuel Petit a tenu à mettre sur le devant de la scène deux autres joueurs performants en Principauté : Valère Germain, auteur d’un but et d’une passe décisive et Jordan Amavi, en nets progrès depuis quelques semaines. Deux joueurs décriés durant quasiment l’intégralité du mandat de Rudi Garcia…

« Benedetto a été très bon contre Monaco, mais je vais mettre en avant d’autres joueurs. Valère Germain par exemple a souvent été décrié, balloté et mis sur le banc de touche. Mais c’est un garçon qui a toujours gardé un mental au service de l’équipe. Il a réalisé une belle prestation aussi bien individuellement que collectivement. Amavi a aussi été excellent à Monaco. Il a été en difficulté en début de match, mais il progresse. Il monte, il redescend, je lui donne les encouragements même si cela demande confirmation » a indiqué l’ancien milieu défensif d’Arsenal. Et si André Villas-Boas avait trouvé la solution miracle pour utiliser au mieux ces deux joueurs longtemps critiqués à Marseille ? Eléments de réponses supplémentaires dès samedi avec la réception d’un gros client, Montpellier.