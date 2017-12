Dans : OM, Ligue 1.

Valère Germain (auteur du troisième but de l’OM lors de la victoire contre Troyes) : « En ce moment, c'est beaucoup mieux mais je ne pouvais pas faire pire. Ça fait du bien de revenir, de rejouer avec la trêve en étant décisif. Ça fait du bien de finir sur une victoire. Troyes est une équipe joueuse. Il faut les féliciter, ils ont bien joué et ils vont poser des problèmes à plusieurs équipes. On a eu des situations, on aurait pu en marquer plus, mais ce résultat est logique. »