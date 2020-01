OM : Germain à Rennes, il y a un hic et ce n'est pas le salaire !

Dans : OM.

Très peu utilisé par André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille ces derniers mois, Valère Germain garde une belle cote en Ligue 1.

Il y a quelques jours, l’intérêt du FC Nantes pour l’ancien buteur de l’AS Monaco était évoqué. Depuis, les Canaris ont recruté l’attaquant belge Renaud Emond. Néanmoins, d’autres formations de l’Hexagone sont intéressés par le profil de Valère Germain. En ce début de semaine, Ouest-France nous apprend notamment que le Stade Rennais apprécie tout particulièrement les qualités de l’attaquant n°2 de l’Olympique de Marseille, à tel point qu’une offre au mercato hivernal était envisagée en interne.

Cependant, le média croit savoir que le deal ne se fera pas. Non pas car le salaire de Valère Germain, très imposant en Provence, est trop important pour les finances du Stade Rennais. Mais car en interne, on estimerait à l’Olympique de Marseille qu’il est préférable de ne pas vendre Valère Germain en cours de saison. Effectivement, le staff olympien apprécie la mentalité irréprochable du joueur et souhaiterait ainsi le conserver jusqu’à la fin de la saison, afin de pallier une éventuelle blessure de Dario Benedetto ou afin de dépanner dans le couloir droit, comme cela a déjà été le cas, en attendant le retour de Florian Thauvin. Le Stade Rennais va donc devoir proposer une offre très alléchante pour convaincre l’Olympique de Marseille de lâcher son remplaçant offensif durant la fenêtre du mercato hivernal.