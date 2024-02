OM ‍: Gattuso n'a pas pleuré le départ de ce joueur à 25ME

A peine arrivé l'été dernier, Renan Lodi a quitté l'OM pour Al-Hilal en janvier contre 25 millions d'euros. Une offre qui ne se refusait pas pour Pablo Longoria. Gennaro Gattuso a démenti en avoir voulu à son club pour ce transfert, précisant que Lodi voulait partir.

Les supporters marseillais ont un goût de trop peu concernant Renan Lodi. Le latéral brésilien a été transféré de l'Atlético Madrid l'été dernier pour 20 millions d'euros. Sur le terrain, ses performances n'étaient pas toujours à la hauteur de sa réputation. Surtout, il n'est resté que 6 mois à l'OM puisque Al-Hilal (Arabie Saoudite) l'a acheté pour 25 millions d'euros bonus compris en janvier. L'offre des Saoudiens étaient trop tentante pour Pablo Longoria, lequel a vite cédé. Néanmoins, qu'en était-il de Gennaro Gattuso ? Les rumeurs avançaient qu'il était contre ce transfert, lequel le privait d'un homme d'expérience pour la seconde partie de saison.

Interrogé samedi en conférence de presse, l'entraîneur italien a vivement démenti ces informations. Non, il n'était pas en colère suite au départ de Renan Lodi. Ce n'est pas l'OM qui a forcé la main de son joueur pour aller à Al-Hilal. Au contraire, ce transfert a été demandé par Renan Lodi lui-même, séduit par l'offre salariale du club saoudien.

