OM : Gattuso met le feu, Marseille jubile

Dans : OM.

Un incroyable coup de théâtre a eu lieu ces dernières heures à Florence, l'OM pourrait bien en profiter.

Nommé en mai, Gennaro Gattuso va quitter la Fiorentina quelques semaines plus tard seulement. Le technicien italien, aussi sulfureux sur le banc de touche qu’il ne l’était sur un terrain, n’a pas supporté les choix de ses dirigeants, et notamment l’entremise de l’agent Jorge Mendes, dans le mercato de son nouveau club. Résultat, le dénouement est indéniable et Gattuso finalise son départ. Une très bonne nouvelle pour l’OM, puisque l’ancien récupérateur du Milan AC s’accrochait fermement à Pol Lirola. Prêté la saison dernière à Marseille, l’arrière droit espagnol avait convaincu les dirigeants provençaux, mais Pablo Longoria avait tout de même décidé de ne pas lever l’option d’achat à 12 ME.

Le président de l’OM avait, comme cela se fait souvent, l’espoir de faire baisser le montant du transfert. Mais les vents étaient rapidement devenus contraires, Gattuso insistant pour garder Lirola, et la Fiorentina demandant une somme supérieure à 12 ME pour lâcher son défenseur désormais. La situation devrait s’éclaircir dans les prochains jours, puisque le technicien italien, qui ne voulait pas entendre parler d’un départ de Lirola, va quitter ses fonctions. De quoi apaiser ce dossier, sauf si bien sûr le nouvel entraineur adopte la même position. En tout cas, entre cette situation confuse et la volonté de l’Espagnol de rejoindre définitivement l’OM, Pablo Longoria peut s’asseoir à nouveau plus sereinement à la table des négociations dans ce dossier. Une façon de continuer d’avancer dans ce mercato toujours très actif à Marseille, même s’il n’y a qu’un seul dossier de règlement bouclé : celui de Gerson, qui va signer en provenance de Flamengo pour 15 à 20 ME.