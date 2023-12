OM ‍: Gattuso l’avoue, il craint la rechute à Lorient

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Trois victoires de rang, l'OM reprend espoir dans cette dernière ligne droite de l'année avant la trêve. Gennaro Gattuso a tenu à prévenir ses joueurs, qu'ils ne fanfaronnent pas trop, ils ne peuvent pas se le permettre.

Au plus bas il y a seulement 8 jours, l’OM a réussi un perfect en enchainant trois succès de rang. A domicile à chaque fois, face à l’Ajax en Europa League, et contre Rennes et l’OL en championnat. De quoi remonter à la 8e place, et valider son billet pour la prochaine phase de Coupe d’Europe. Gennaro Gattuso, que l’on disait même en danger tant la formation provençale s’enfonçait, a réussi à redresser la barre. Mais ne comptez sur le hargneux italien pour croire que le plus difficile a été fait. L’OM n’est toujours pas placé à un niveau qu’il devrait avoir, et l’équilibre trouvé sur les derniers matchs est très fragile selon les propres mots de « Rino ». Avant le match de ce dimanche soir à Lorient, une formation qui est pourtant en grande difficulté, Gattuso reconnaissait qu’il ne savait pas du tout si ses joueurs étaient capables d’enchainer une vraie série positive avec un match gagné à l’extérieur.

Une mentalité à changer à l'OM

« À nous vraiment de changer notre mentalité. Il faut être à la recherche d'une mentalité pour être encore plus solide. Je suis toujours inquiet à l'idée qu'on puisse faire un pas en arrière. Peut-être que je ne connais pas suffisamment mon équipe. Peut-être qu'ils ne se connaissent pas suffisamment en ce moment. Il faut faire attention », a prévenu dans un premier Gennaro Gattuso, avant de se pencher sur le match à venir en Bretagne.

« On ne peut pas sous-estimer Lorient. C'est à nous de bien préparer le match contre cet adversaire. Je pense que la question tombe parfaitement, vraiment au bon moment. Parce que si on pense qu'après avoir gagné trois matchs d'affilée, avec de la personnalité, avec du bon jeu, si on pense qu'avec ces trois victoires on a déjà résolu nos problèmes, alors moi je suis inquiet, je ne suis pas tranquille. Il pourrait y avoir une rechute si l'approche consiste vraiment à parler de l'arrogance, à être encore plus exigeant et vraiment à insister sur l'importance de ne pas sous-estimer les adversaires. Vraiment, il faut faire attention », a livré l’entraineur de l’OM, qui sait que ces trois victoires n’ont pas effacé tous les doutes.