OM ‍: Longoria en feu, un ancien crack de L1 ciblé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Insatiable lors de ce mercato estival, l’OM pourrait de nouveau piocher en Championship. Après avoir recruté Iliman Ndiaye à Sheffield United, Pablo Longoria cible Boubakary Soumaré, relégué en D2 anglaise avec Leicester.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille démontre une ambition nouvelle avec les arrivées de joueurs tels que Kondogbia ou encore Lodi et Aubameyang. Pablo Longoria a également rajeuni l’effectif avec des joueurs à fort potentiel. C’est notamment le cas d’Iliman Ndiaye, acheté 17 millions d’euros à Sheffield United où il a brillé en Championship au point d’aider son club à monter en Premier League. D’après les informations du compte britannique @seanfromenderby, un second joueur de la deuxième division anglaise a tapé dans l’œil des dirigeants olympiens.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Boubakary Soumaré (@bsoumare24)

Il s’agit de Boubakary Soumaré, ancien joueur du LOSC et pièce maîtresse de Leicester… relégué en Championship après une saison décevante en Premier League. Sous contrat avec les Foxes jusqu’en juin 2026, l’ancien international espoirs français (14 sélections) pourrait faire l’objet d’une offre de prêt de la part de l’Olympique de Marseille. Si le joueur, qui figure notamment dans les petits papiers de Naples, a clairement les qualités pour s’imposer dans un top club français, cette piste interroge du côté de l’OM. Et pour cause, le poste de Boubakary Soumaré, à savoir milieu de terrain… est actuellement le plus fourni du côté de Marseille.

Boubakary Soumaré dans le viseur de l'OM au mercato

Dans ce secteur de jeu, Marcelino peut déjà compter sur Kondogbia, Rongier, Veretout, Guendouzi, Gueye voire Ounahi. Autant dire que la priorité ne semble pas vraiment d’être de recruter un joueur tel que Boubakary Soumaré, à moins qu’un départ ne soit dans les tuyaux et que Pablo Longoria saute sur l’occasion de récupérer le joueur de Leicester à un prix avantageux ou sous la forme d’un prêt. Quoi qu’il en soit, Marseille devra également compléter son mercato avec des renforts aux postes de latéral droit et de milieu offensif gauche. Le mois d’août sera donc bien chargé pour l’état-major olympien, comme c’est systématiquement le cas en période de mercato.