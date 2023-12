OM ‍: Gattuso envoie tout le monde valser, le mercato sera dingue

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La volonté de Gennaro Gattuso d'avoir un effectif à sa convenance a provoqué une décision forte à l'OM : personne n'est intransférable dans l'effectif, et toutes les offres seront étudiées !

Les annonces inquiétantes se multiplient autour de l’Olympique de Marseille, et il n’est pas toujours question de la vente du club. C’est sur le profil de l’équipe pour la deuxième partie de saison que les informations se multiplient. Arrivé à la rescousse après le départ de Marcelino qui n’était clairement pas prévu, Gennaro Gattuso a fait comme il a pu avec les joueurs à sa disposition, mais l’Italien va profiter du mois de janvier pour demander des ajustements. Et l’idée est clairement de tirer dans le tas dans l’effectif de l’OM pour permettre à « Rino » de récupérer des joueurs qui sont plus adaptés à son style de jeu.

Aubameyang ou Veretout, un départ en cas d'offre XXL

La mission ne sera pas facile, car cela passe d’abord par des ventes. N’importe lesquelles mêmes puisque La Provence annonce qu'absolument personne n’est intransférable cet hiver. L’OM n’a pas un joueur vedette qui porte l’équipe et se montre totalement indispensable. Et malgré la politique en ce sens de Pablo Longoria ces dernières années, Marseille ne possède pas de joueurs avec une valeur marchande incroyable. Résultat, la braderie est ouverte même si le quotidien local assure que certains joueurs ne devraient pas partir sauf en cas d’offre incroyable. Les joueurs les plus chers ne dépassent pas les 20 millions d'euros, même s'ils sont nombreux à s'approcher de cette fourchette comme Sarr, Lodi, Rongier, Ndiaye, Kondogbia, Harit ou Ounahi. En revanche, Veretout, Aubameyang, Gigot ou Mbemba, qui sont considérés comme des cadres, ne seront amenés à quitter le club uniquement si une proposition XXL venait à tomber.

Pour le reste, la porte est ouverte même si ce sont des joueurs comme Ounahi, Sarr, Vitinha et même Balerdi qui seront proposés à d’autres clubs en Europe ou au Moyen-Orient, afin de faire entrer de l’argent et permettre à Gattuso de changer le visage de son effectif. Une sacrée révolution d’annoncée pour ce mois de janvier de tous les dangers, sachant que l’OM va aussi perdre beaucoup de joueurs partis disputer la CAN en Cote d’Ivoire. Mais l'entraineur italien a bien l'intention de redessiner le visage de son équipe cet hiver, et cela pourrait bien faire des étincelles.