OM ‍: Gattuso aurait déjà décidé de quitter Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Contesté par les supporters de l'Olympique de Marseille, et sous la pression des dirigeants phocéens, Gennaro Gattuso sait que son avenir est en danger. L'entraîneur italien pense déjà à la saison prochaine.

Un classement indigne de l’OM en Ligue 1, une quête d’un billet pour la prochaine Ligue des champions qui semble perdue, et surtout des choix tactiques qui interpellent, y compris dans son vestiaire. Arrivé dans le chaos provoqué par la démission improbable de Marcelino l’été dernier, Gennaro Gattuso a perdu la totalité de son crédit auprès des supporters marseillais, lesquels se demandent à quoi joue l’ancien joueur emblématique de l’AC Milan.

Et si pendant longtemps, Gattuso a eu le soutien du Vélodrome, ce n’est clairement plus le cas. L’entraîneur italien le sait, Pablo Longoria n’est pas du genre à s’embarrasser avec ses techniciens, d’autant que Gattuso a un contrat jusqu’en juin prochain avec une option pour une saison supplémentaire. Alors, à en croire la presse italienne, le coach de 46 ans, dont la carrière est gérée par Jorge Mendes, a déjà décidé de rentrer en Italie la saison prochaine.

Gattuso veut quitter l'OM pour revenir en Serie A

Journaliste pour Calcioinpillole, Riccardo Amato confirme que Gennaro Gattuso ne souhaite pas prolonger son séjour à l'Olympique de Marseille et qu'il convoite déjà le poste d'entraîneur du Torino. « L'entraîneur italien est déjà prêt à rentrer en Italie. Les dernières rumeurs ne laissent aucun doute sur sa prochaine destination (…) Gennaro Gattuso ne se porte pas particulièrement bien à Marseille, l'objectif de jouer la prochaine Ligue des Champions se complique à chaque match. Un scénario que les dirigeants de l'OM n'avaient pas totalement prévu. Il est naturel, lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, de penser à ce qui pourrait arriver dans le futur (...) Gennaro Gattuso a déjà été entraîneur en Italie et ses expériences jusqu'à présent n'ont pas été très heureuses. A Turin, il pourrait trouver le bon climat et ces saines ambitions pour trouver la stabilité et l'équilibre », explique notre confrère au sujet de l'actuel coach de l'OM. Actuellement, le Torino est entraîné par Ivan Juric, dont le contrat s'achève aussi en juin prochain, mais l'avenir de ce dernier est également très incertain.