OM : Eyraud riposte à cette lourde accusation venue de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

La semaine passée, La Provence, qui n'est pas réellement un média anti-OM, avait réalisé un long article sur la billetterie du match OM-PSG, en mettant en avant la très grosse augmentation du prix des tickets pour cette rencontre qui fera évidemment le plein du Vélodrome dimanche soir. Le quotidien local estimait que cela était un premier pas vers des tarifs plus musclés, comme semble le souhaiter Frank McCourt, habitué aux prix américains et qui n'aurait pas de scrupule à taper les supporters au porte-monnaie.

Mais dans L'Equipe, le président de l'Olympique de Marseille a répondu à cette attaque, démentant avec force un tel désir des dirigeants de l'OM. « C'est un faux procès. Vous avez plus de 30 % de la capacité du stade qui est occupée par des abonnés en virages, et pour eux le prix de ce Classique sera légèrement supérieur à 9 euros. La politique de places chères n'est pas justifiable par les faits, d'autant que la grille tarifaire des abonnements en France et à Marseille reste bien en deçà des chiffres qu'on observe en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Nous sommes vigilants sur l'aspect populaire des virages et menons une politique de segmentation beaucoup plus fine, pour évidemment partir de très bas jusqu'à très haut, avec l'expérience du Club 1899 (12.000 euros à l'année). On a une base de supporters qui vient de loin, passe un week-end à Marseille, ils sont de plus en plus nombreux, et importants pour nous », a précisé, dans le quotidien sportif, Jacques-Henri Eyraud. Les supporters de l'Olympiques de Marseille sont donc rassurés, ou pas.