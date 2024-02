OM ‍: Gasset sauveur de Marseille, l'histoire est en marche

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Gennaro Gattuso va quitter l'OM dans les prochaines heures. L'Italien sera remplacé par Jean-Louis Gasset, à peine parti de la sélection ivoirienne.

La défaite de l'OM à Brest ce dimanche soir en Ligue 1 aura été celle de trop pour Gennaro Gattuso. L'ancien de Milan va quitter la cité phocéenne dans les prochaines heures. Les dirigeants marseillais n'auront pas mis beaucoup de temps pour trouver son remplaçant puisque ce dernier sera Jean-Louis Gasset. Le technicien français était parti en cours de CAN 2024 après la quasi-élimination des Éléphants dès la phase de poules. A l'OM, il devra redresser la barre. Mais beaucoup de doutes existent à son sujet et son âge (70 ans) ne joue pas en sa faveur. Cependant, pour Bertrand Latour, il a enfin le profil idéal pour l'OM compte tenu de la situation catastrophique.

Gasset, la perle rare est trouvée ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur l'arrivée de l'ancien adjoint du PSG à l'OM. « Moi honnêtement je suis séduit par l'idée Jean-Louis Gasset à Marseille. J'entends dire qu'il y a déjà des réticences mais ce n'est pas toujours dans l'originalité que les meilleures décisions se prennent. On l'a vu dans le passé. C'est la garantie de quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait soigner les têtes et qui connait la Ligue 1. Il ne mettra pas beaucoup de temps à comprendre comment les adversaires jouent. C'est un pompier de service idéal. C'est ce qu'il fallait à l'OM. Vu la période, il ne fallait pas s'attendre à ce que l'OM prenne le meilleur entraineur d'Europe. Il répondra au cahier des charges qui est le sien. Il est capable d'apporter ce qu'il manque à l'OM. L'idée est séduisante et ne ressemble pas à Longoria », a notamment indiqué Bertrand Latour, plutôt impatient de savoir comment Jean-Louis Gasset va gérer les choses dans les prochaines semaines avec l'OM. Il devrait débuter fort avec la réception du Shakhtar Donetsk en Ligue Europa ce jeudi soir.