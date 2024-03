L'OM change brutalement d'entraîneur pour les féminines

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Troisième de D2 féminine, l'Olympique de Marseille a décidé de changer d'entraîneur pour des raisons non précisées par le club phocéen.

Dans un communiqué, l'OM a officialisé ce mercredi un changement d'entraîneur à la tête de son équipe féminine. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Frank Borrelli jusqu’en fin de saison au poste d’entraineur principal de l’équipe professionnelle féminine en remplacement de Yacine Guesmia, dispensé d’activité. Déjà nommé à ce poste en février 2022, Frank Borrelli, par ailleurs responsable OM Next Gen et de l’école de foot, avait pleinement contribué à assurer le maintien de l’équipe première en D2F lors de la saison 2021-22 », annone l'Olympique de Marseille. Actuellement, l'équipe féminine de l'OM est troisième de D2 avec six points de retard sur le leader, Strasbourg.