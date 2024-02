OM ‍: Gasset l'apaise, Latour est aux anges

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jean-Louis Gasset s'est lancé dans une mission périlleuse : relancer l'OM. Le technicien a beaucoup parlé de psychologie dans sa présentation officielle. C'est la réponse adéquate pour l'OM selon Bertrand Latour.

Discuter avec les hommes plutôt que de les faire méditer sur le nouveau dispositif tactique à adopter. Fidèle à lui-même, Jean-Louis Gasset a présenté son plan pour redresser l'OM lors de sa présentation officielle. Le technicien de 70 ans est connu pour savoir bien manager ses troupes et, ce partout où il entraîne. Néanmoins, certains observateurs estiment que cela ne suffira pas pour obtenir des résultats à Marseille. Quid du niveau réel des joueurs marseillais ? Du onze titulaire à aligner ? Le très calme Jean-Louis Gasset ne semble pas être l'homme idéal pour l'OM selon plusieurs observateurs.

Cet OM a besoin de sérénité, Latour adoube Gasset

C'est notamment le cas de Jérôme Rothen, apparu très critique concernant l'ancien adjoint de Laurent Blanc. Le consultant de RMC estime que Gasset est trop mou, trop vieux, trop usé pour être entraîneur d'un club aussi tendu que l'OM. Un avis que ne partage pas du tout Bertrand Latour. Sur la chaîne L'Equipe, le journaliste s'est montré moins critique qu'à l'accoutumée. Le premier discours de Jean-Louis Gasset l'a rassuré. Son calme est justement ce qu'il faut pour un OM, d'abord en manque de confiance avant d'être en manque de talent selon lui.

💬@LatourBertrand : "je trouve que c'est quelqu'un dont la présence est rassurante."



Notre journaliste est séduit par la communication de Jean-Louis #Gasset avant le 16e de finale retour entre l'@OM_Officiel le @FCShakhtar.🧐#EDC pic.twitter.com/SCIio4aWIV — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 21, 2024

« Gasset, il est dans ce que j’attendais de lui. Je ne m’attendais pas à autre chose. Je trouve que c’est quelqu’un dont la présence est rassurante. D’ailleurs, c’est des mots extrêmement simples, clairs. Il n’est pas en train de nous expliquer qu’il va appendre aux joueurs à jouer au foot en l’espace de 3 jours. Il faut penser les plaies, essayer de leur redonner confiance en eux au fur et à mesure. Je ne pense pas que ce soit une équipe de tricheurs. Ce sont des joueurs qui manquent de confiance, c’est une équipe qui fait ce qu’elle peut et elle le faisait très mal. Même s’il nous parle pas de tactique, il y a de grosses lacunes. C’est aussi une manière de ne pas accabler Gattuso, de ne pas relancer de polémiques inutiles », a t-il décrypté dans l'Equipe de Choc. Avec deux matchs en 4 jours, contre le Shakhtar et Montpellier au Vélodrome, on sera vite fixé sur l'apport de Jean-Louis Gasset à l'OM.