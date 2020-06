OM : Pickeu c’est du vent, Eyraud n’en veut pas !

Dans : OM.

A la recherche de son futur directeur général du football, l’OM semblait proche de conclure la piste menant à Olivier Pickeu.

De nombreux médias faisaient état d’un intérêt très sérieux de l’Olympique de Marseille pour l’ancien manager général du SCO d’Angers. A priori, le dirigeant de 50 ans avait passé plusieurs entretiens concluants avec des cabinets de recrutement mandatés par l’OM. Mais dès mercredi matin, Le Phocéen alertait sur un possible bug dans ce dossier, en indiquant qu’Olivier Pickeu hésitait à rejoindre Marseille en raison du flou englobant le pouvoir décisionnaire à Marseille, avec un Jacques-Henri Eyraud totalement imprévisible.

Ce jeudi, l’insider OM-United va plus loin, indiquant que Pickeu n’est tout simplement pas la piste n°1 de l’Olympique de Marseille pour succéder à Andoni Zubizarreta. « Pickeu c’est du vent » est-il écrit. « Il veut juste se montrer dans les médias. Le club travaille sur d’autres dossiers ». Des révélations étonnantes, qui posent sérieusement question sur l’avenir d’Olivier Pickeu. Car outre l’Olympique de Marseille, l’ancien homme fort d’Angers était pisté par l’AS Monaco et par certaines écuries de Premier League dont les noms n’ont pas filtré. Du côté de l’Olympique de Marseille, peu d’autres noms ont circulé pour venir renforcer l’organigramme et combler le trou provoqué par le départ d’Andoni Zubizarreta. A ce sujet, il est par ailleurs intéressant de noter que le directeur sportif espagnol a (enfin) trouvé un accord définitif avec l’OM pour son départ à l’amiable. Un point qui pourrait accélérer la venue du futur directeur du football en Provence, bien que le flou le plus total règne à ce sujet, tout du moins dans les médias. Espérons pour Marseille que la situation soit plus clair dans les bureaux de la Commanderie.