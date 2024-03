OM ‍: Gasset entre déjà dans la légende, c'est Marseille bébé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a infligé une correction à Clermont (1-5) samedi soir, permettant à l'OM de revenir vers les places européennes. Jean-Louis Gasset est sur une série de trois victoires.

Lorsqu'il a été nommé à la place de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a été moqué sur les réseaux sociaux, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire étant attaqué sur son âge. Mais en l'espace de trois rencontres, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille a démontré que son expérience et ses méthodes pour gérer un groupe étaient toujours au goût du jour en 2024. Pour preuve, depuis qu'il a succédé à l'Italien, Jean-Louis Gasset a enchaîné trois victoires consécutives sur le banc de l'OM (Montpellier, Donetsk et Clermont), ce qui n'est pas un mince exploit.

Comme le fait remarquer le compte spécialisé dans les statistiques Opta Jean : « Jean-Louis Gasset est le 1er entraîneur à remporter ses 3 premiers matches avec Marseille toutes compétitions confondues depuis Otto Gloria en 1962. » Ce dernier avait poussé le curseur à cinq victoires de rang, et pour faire mieux, JLG devra mener l'OM à la victoire contre Villarreal et Nantes, au Vélodrome, puis à Rennes. En attendant, le technicien français a déjà calmé pas mal de monde, car sa nomination avait évidemment provoqué des attaques parfois lamentables.

Le Joe Biden de l'OM vous salue bien

3 - Jean-Louis Gasset est le 1er entraîneur à remporter ses 3 premiers matches avec Marseille toutes compétitions confondues depuis Otto Gloria en 1962 (5). Électrochoc. pic.twitter.com/xdolANHECL — OptaJean (@OptaJean) March 2, 2024

Et ce dimanche, L'Equipe fait un bilan très élogieux des débuts de Jean-Louis Gasset comme entraîneur de l'Olympique de Marseille. « Gasset ne s'emballe pas devant pareille réussite, mais il peut se réjouir de ses débuts rêvés. Il a remis les têtes à l'endroit et les joueurs au bon endroit, à l'image d'Iliman Ndiaye (…) Gasset a le choix dans les armes que n'a pas eu Gattuso le mois dernier : sur les onze titulaires de samedi, seuls quatre étaient là en janvier. Mais il prend les bonnes décisions, pour l'instant, et l'OM est sixième, ce matin, en attendant la suite », constate Mélisande Gomez. Et notre consœur du quotidien sportif n'est pas la seule à se dire que finalement le pompier Gasset a déjà réussi sa mission en stoppant l'incendie.