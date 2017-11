OM : Cette machine à buts que l'OM a laissé filer sous son nez

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a beau occuper une intéressante quatrième place à un mois de la trêve, son attaque ne donne pas satisfaction.

Après le départ de Bafetimbi Gomis, qui n’a pas été retenu, les dirigeants olympiens ont lâché tout de même 25 ME pour faire venir Valère Germain et Kostas Mitroglou, et aucun des deux joueurs ne répond aux attentes pour le moment. Si les bons résultats permettent aux deux attaquants d’éviter des critiques plus virulentes, une autre solution aurait pu être trouvé cet été, très proche et peu onéreuse. En effet, journaliste à La Provence, Jérémy Tordjman a révélé que le meilleur buteur de Ligue 2 a été proposé à l’Olympique de Marseille par le club voisin de Consolat, sans suite.

« L’OM n’a pas donné suite aux sollicitations de Consolat en fin de saison dernière au sujet de Bozok. Jean-Michel Aulas ne le recrutera peut-être pas à Lyon, mais Bozok intéresse d’ores et déjà un des clubs du Top5 de Ligue 1 », a révélé le journaliste de la Provence, qui évoque bien évidemment le cas de la machine à buts de la Ligue 2, Umut Bozok. Ancien avant-centre de Consolat, avec qui il marchait déjà fort, le Turc de Nîmes en est déjà à 13 buts en 16 journées de Ligue 2. Si rien ne dit que Bozok aurait réussi un tel envol sous le maillot marseillais, les recruteurs olympiens pourront tout de même s’en vouloir d’avoir laissé filer un tel talent qui se trouvait sous leurs yeux toute la saison passée.