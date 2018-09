OM : Garcia tord le cou à cette idée reçue sur le mercato de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis qu’il est arrivé à l’Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta est régulièrement critiqué par les observateurs.

En effet, beaucoup estiment que le directeur sportif espagnol n’est pas très utile en période de mercato, Rudi Garcia étant le décideur n°1 du sportif et Jacques-Henri Eyraud tenant les cordons de la bourse. Reste que le président de l’OM a toujours mis en avant le travail de son directeur sportif… contrairement à Rudi Garcia. Mais dans les colonnes de L’Equipe, le coach olympien a, pour l’une des premières fois, mis en valeur le boulot de Zubizarreta, prouvant notamment son importance dans le dossier Nemanja Radonjic.

« Radonjic, il est arrivé à l’OM parce qu’Andoni Zubizarreta m’a donné une liste de joueurs offensifs et Radonjic en faisait partie. Je l'ai beaucoup regardé, j'ai regardé ses matchs, et je l’ai trouvé épatant. Ce n’est qu’après que j’ai fait le rapport avec Rome. Je ne me souvenais pas de lui car il était au centre de formation de la Roma quand j’y était entraîneur » a confié Rudi Garcia, qui explique ainsi clairement le fonctionnement de l’Olympique de Marseille au mercato : Andoni Zubizarreta propose des noms, et Rudi Garcia y fait son shopping. C’est sur ce modèle que les deux hommes n’avaient pas vraiment trouvé d’accord l’été dernier sur le dossier du grand attaquant, Rudi Garcia ayant notamment refusé plusieurs buteurs proposés par « Zubi » comme Jovetic ou Bacca.