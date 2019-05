OM : Garcia, son salaire XXL et ses adjoints, c'est 15 ME pour McCourt !

Dans : OM, Ligue 1.

À cause d’une saison totalement blanche, l’Olympique de Marseille a clairement mis à mal son Champions Project.

En rachetant le club phocéen à la fin de l’année 2016, Frank McCourt n’avait qu’un seul objectif en tête : ramener l’OM en Ligue des Champions. Sauf que ce rêve n’est toujours pas d'actualité, puisque Marseille ne sera même pas en Coupe d’Europe la saison prochaine... Par conséquent, et faute de résultats, Rudi Garcia devrait faire ses valises durant la prochaine inter-saison. Mais alors qu’il a prolongé son contrat jusqu'en 2021 en octobre dernier, avec un salaire mensuel de 350 000 euros brut, l’entraîneur olympien n’est pas disposé à faire des cadeaux à son club, comme l’explique L’Equipe.

« La partie de poker menteur a débuté : l'entraîneur ne démissionnera pas et le club espère qu'il trouve un point de chute pour éviter de devoir payer des indemnités très lourdes. Pour le seul technicien, le club pourrait donc devoir débourser environ 10 M€ d'indemnités, chargées. Mais Garcia a veillé à s'entourer de personnes de confiance et l'addition pourrait être plus conséquente, autour de 15 M€ dans l'hypothèse la plus pessimiste pour l'OM. Au total, sept membres du staff sont intimement liés à Garcia, au contraire de Stéphane Cassard, l'entraîneur des gardiens depuis bientôt cinq ans, des intendants, des kinés et des analystes vidéos », détaille le journal. Si ses plus fidèles, comme Frédéric Bompard et Claude Fichaux, le suivront forcément vers la sortie, Garcia pourrait donc laisser certains de ses adjoints à l’OM. Tout simplement parce que Marseille, sous la pression du fair-play financier de l’UEFA, n’a pas le budget pour régler ces énormes indemnités de départ. Autant dire que l’OM de Jacques-Henri Eyraud s'est mis dans une situation bien délicate en prolongeant Rudi Garcia à l'automne dernier.