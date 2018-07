OM : Garcia s’enflamme pour Caleta-Car et son « énorme potentiel »

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A l’issue du match amical contre Villarreal samedi soir (1-1), Rudi Garcia s’est exprimé pour la première fois au sujet de la première recrue de l’OM, à savoir Duje Caleta-Car. Visiblement fan du joueur, le coach marseillais s’est montré très élogieux envers l’international croate, qui reviendra de vacances le 6 août après avoir atteint la finale du Mondial avec la Croatie.

« On ne sait pas qui seront les prochaines recrues, mais on a déjà bouclé le transfert de Duje Caleta-Car. On est très content de ce renfort, c’est un jeune avec énormément de potentiel. On l’a vu contre nous lors des matchs Salzbourg-OM. Mais il faut qu’il se repose car il a eu une très longue saison avec son club, de plus de 365 jours. On devrait faire sans lui et sans les internationaux français au début, mais ce n’est pas grave. Il est évident que le retour de tous les finalistes du Mondial nous fera beaucoup de bien » a confié l’entraîneur marseillais, qui bricole avec Hubocan et Abdennour en attendant les retours de Kamara, Rami et donc Caleta-Car.