OM : Garcia rêve de ces deux départs au mercato

Même si en France, l’actualité tourne autour de la finale de la Coupe du monde à venir, Rudi Garcia a lâché l’épreuve qu’il commentait pour TF1 afin de se concentrer sur la reprise de l’entrainement et la préparation de la saison avec l’OM. Pour le moment, le marché des transferts n’avance pas aussi vite qu’il aurait voulu, mais le technicien français fait plutôt référence à l’absence d’arrivées notoires. En ce qui concerne les départs également, ce n’est pas encore le résultat escompté. Ainsi, des joueurs sous contrat mais qui ne devraient pas être utilisés, comme Bédimo et Hubocan, sont toujours là, malgré les efforts effectués pour les laisser partir.

« Henri, pour l’instant, il y a des choses à régler avec le club. On verra plus tard. Tomas, il fait partie des joueurs qui ont envie de partir. Ca serait mieux pour lui. On lui a laissé quelques jours avant la reprise pour voir s’il trouvait une solution pour un nouveau club. Il est en discussions, mais cela n’est pas encore fait », a regretté l’entraineur de l’OM sur Le Phocéen. Pour l’heure, cela ne dérange pas vraiment Rudi Garcia, qui a utilisé le défenseur slovaque lors du premier match amical de la saison, ce mercredi face à Béziers.