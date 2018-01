OM : Garcia insiste pour pousser ce joueur dehors au mercato

Dans : OM, Mercato.

Retenu l’été dernier, Matheus Doria (23 ans) ne fait pas partie des plans de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille.

Le défenseur central est totalement barré par la concurrence, lui qui n’a disputé que trois matchs en Ligue 1 cette saison, dont un seul en tant que titulaire. Du coup, le Brésilien a reçu un bon de sortie pour ce mercato hivernal. On pourrait même dire que l’ancien joueur de Botafogo est fortement poussé vers la sortie tant l’entraîneur olympien insiste pour se débarrasser de Doria, de nouveau indésirable malgré son attitude irréprochable.

« J’espère qu’il va réussir, a priori, ça ne sera pas chez nous, a annoncé Garcia. C’est un super joueur, niveau état d’esprit et vie du groupe, comme l’était par exemple Karim Rekik. Un transfert définitif ? Pour lui, ce serait mieux, ce n’est pas vivable comme situation d’être une fois dans le groupe et trois fois non. A son âge, il faut qu’il joue, j’espère qu’il trouvera un club où il pourra jouer et montrer l’étendue de son talent. » Le message est clair, Doria ferait mieux d'aller voir ailleurs avant la fin du mois de janvier.