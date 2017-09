OM : Garcia explique pourquoi le mercato n’a pas fait rêver

Dans : OM, Mercato.

C’est l’heure du retour au Vélodrome pour les Marseillais, qui ont conne une grosse déroute lors du dernier match en championnat (1-3 face à Rennes) et ont à peine pu souffler avec une courte victoire sur Konyaspor en Europa League (1-0) devant un maigre public. C’est donc les retrouvailles pour ce dimanche soir contre Toulouse et le coach olympien espère bien que la paix sera de mise avec les supporters.

« Je ne vais pas m'exprimer à chaque conférence sur le public. On a le meilleur public de France, mais c'est mieux quand on l'a derrière nous que quand on a une partie contre », a prévenu l’entraineur marseillais, qui comprend aussi la déception des fans olympiens, qui s’attendaient à un mercato plus prestigieux. Mais cela n’a pas été le cas et la raison est simple.

« Tant qu'on ne joue pas la Ligue des Champions, c'est difficile d'attirer les tops joueurs. Je suis dans le court terme, je suis obligé. Les dirigeants sont dans le moyen terme. On y arrivera, sans brûler les étapes. Ce sera l'objectif à terme, de retrouver la Ligue des Champions », a souligné Rudi Garcia, histoire de rappeler qu’il n’a pas oublier que le « Champions Project » comprenait le mot « Champion ».