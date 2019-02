OM : Garcia et ses cadres ? Sagnol promet un gros casse-tête

Dans : OM, Ligue 1.

À cause du retour des cadres à l'Olympique de Marseille, Willy Sagnol se fait du souci pour Rudi Garcia.

Depuis dix jours, le club phocéen a retrouvé un certain équilibre. Plongé dans la crise ces dernières semaines, l'OM a réussi à sortir la tête de l'eau en gagnant deux matchs de suite contre Bordeaux (1-0) et Dijon (2-1). Un renouveau initié par un groupe jeune, sans certains cadres. Mais alors que la formation olympienne tourne à nouveau bien, Rudi Garcia va devoir composer avec le retour des tauliers, vu que Rami, Luiz Gustavo et Payet sont dans le groupe pour le match de samedi contre Amiens. Des nouvelles présences qui créent des problèmes de riche pour l'entraîneur marseillais. Ce qui inquiète un peu Willy Sagnol.

« S'il y a trois semaines de cela, on aurait dit que Caleta-Car allait enchaîner les bons matchs, il n'y a pas grand-monde qui nous aurait cru. Parce qu'il avait montré depuis le début de saison de la lenteur, des mauvaises appréciations... On parle de Payet, de Rami, de Rolando. Ce sont des cadres. Dans un effectif, si tu ne fais pas jouer tes cadres, à un moment donné, ils retournent ton vestiaire... Mais tu es dans la mouise quand tes cadres ne sont pas bons. Là, la situation fait que les cadres ont été blessés. Donc d'autres joueurs ont joué, car tu n'avais pas le choix, ils ont été bons. Et tu commences à regagner des matchs... Les premiers matchs sans les cadres, ça passera si tu gagnes, car ils reviennent juste. Mais tu seras obligé de remettre Payet et Rami à un moment. Ils ont de gros contrats. Tu peux pas les perdre. Il va falloir faire du management, car si tu continues de gagner sans eux, ça va être compliqué... », a annoncé, sur RMC, le consultant, qui se demande donc comment Garcia va s'y prendre pour bouleverser son nouveau 4-4-2, surtout que Payet n'est plus disposé à jouer sur le côté gauche...