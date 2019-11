OM : Garcia est un menteur, il n’y a pas que Payet qui balance

Dans : OM.

Avant le choc entre Marseille et Lyon il y a deux semaines, Dimitri Payet allumait salement son ancien entraîneur Rudi Garcia en conférence de presse.

Visiblement, il n’y a pas que l’international français qui garde de mauvais souvenirs de Rudi Garcia dans la cité phocéenne. Interrogé par nos confrères du Parisien, Valère Germain a également balancé au sujet de l’actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. En effet, l’attaquant marseillais a regretté les mensonges de Rudi Garcia, lequel lui avait promis au moment de sa signature en août 2017 qu’il évoluerait dans un système tactique à deux attaquants, comme il le faisait à Monaco avec Radamel Falcao ou avec Kylian Mbappé.

« La première saison (2017-2018) s’est bien passée pour tout le monde. La seconde s’est révélée plus compliquée pour lui comme pour moi ou d’autres. Je pourrais, moi aussi, avoir des griefs envers l’ancien coach [...] Il m’a dit, en me recrutant, qu’on opérerait à deux attaquants. Ça a rarement été le cas. Il a pu arriver aussi qu’il ne me fasse pas jouer alors que je l’aurais sans doute mérité. Je le prends comme une expérience de vie, plutôt utile » a regretté Valère Germain, lequel digère moyennement les mensonges d’un Rudi Garcia qui ne restera dans sa mémoire bien longtemps. D’autant qu’en parallèle, le nouveau manager André Villas-Boas fait l’unanimité. Aussi bien auprès des supporters qu’auprès des joueurs de l’Olympique de Marseille…