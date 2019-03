OM : Garcia est trop fort, il sauve même des mariages

Dans : OM, Ligue 1, RCSA.

A l’approche de la finale de la Coupe de la Ligue qui opposera, et c’est une surprise, Strasbourg à Guingamp ce samedi, L’Equipe a consacré une très longue interview à Thierry Laurey, l’entraineur musclé du club alsacien, qui fait partie d’une génération avec notamment Christophe Galtier, Michel Der Zakarian ou Rudi Garcia, qui a brillé en Ligue 1 avant de prendre la relève sur les bancs de touche. Et à ce propos, le coach du Racing a livré une anecdote assez savoureuse sur la vivacité d’esprit de l’entraineur de l’Olympique de Marseille, lorsqu’ils faisaient chambre commune à Clairefontaine afin de passer leur brevet d’entraineur.

« Oui, pendant trois semaines ! J'ai découvert un type extrêmement organisé. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un souci avec les anniversaires, et, un jour, ma femme m'appelle alors que nous étions dans notre chambre à Clairefontaine avec Rudi. Elle me dit : "Tu n'as pas oublié quelque chose ?" Je cherche et Rudi me murmure : "Anniversaire de mariage !" Quand je raccroche, je lui demande comment il peut savoir, et il me répond : "Mais, enfin, tous les joueurs de foot se marient au mois de juin !" Il percute tout de suite, Rudi », a livré Thierry Laurey, assez impressionné par cet épisode qui date d’il y a 20 ans.