OM : Garcia est perdu, les joueurs ont le melon, Di Meco dézingue à tout va

Dans : OM, Ligue 1.

Champion d’Europe avec l’OM en 1993, Eric Di Meco reste un grand supporter du club phocéen. Et quand il est invité à commenter l’actualité marseillaise sur RMC Sport, le consultant a bien du mal à se contenir, surtout lorsque la crise est proche, comme en ce moment. Ainsi, l’ancien latéral gauche de l’Olympique de Marseille s’est lâché, critiquant certains joueurs ayant possiblement attrapé le melon. Mais le coach Rudi Garcia, pas vraiment inspiré ces dernières semaines, en prend également pour son grade.

« Sors les cadors qui mettent pas un pied devant l'autre et qui ne sont pas dans l'esprit depuis le début de la saison ! Sortir les petits jeunes, qui en plus ne sont pas les plus critiquables... Sanson, je la connais l'histoire. Il va mettre Strootman-Luiz Gustavo devant la défense, il va remettre Payet en dix, Ocampos dans le couloir, et qui va prendre la carotte ? C'est le petit Sanson. Je suis désolé, sur ce que je vois depuis le début de la saison, au milieu ce n'est pas le plus catastrophique » a-t-il expliqué, avant de poursuivre. « Le problème c'est que les mecs ont pensé que c'étaient des phénomènes. Je pense que personne ne leur a dit, mais ils l'ont cru ! Tu vas en finale de la Ligue Europa, tu fais la Coupe du monde pour certains, les mecs ont pensé qu'ils étaient Ronaldo et Messi. Non, non, à l'OM, comme dans beaucoup d'équipes, tu flambes car tu as un coéquipier fort » a regretté Eric Di Meco, terriblement déçu par la mentalité des joueurs marseillais depuis quelques matchs. Et qui guettera avec attention les attitudes de ceux-ci contre la Lazio puis Dijon, cette semaine.