OM : Garcia accusé de faire un coup très tordu à l’OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Il y a quelques semaines, Rudi Garcia se disait officiellement satisfait de son attaque, qui ne comprend certes pas de grand attaquant, mais plusieurs talents qui peuvent briller autour de lui.

Face à Dijon ce dimanche, l’Olympique de Marseille a vu Kostas Mitroglou vendanger tout ce qu’il pouvait en première période, et a finalement du compter sur son défenseur Adil Rami pour s’imposer 2-0 face à une équipe en totale perdition. Le Grec, qui n’a jamais vraiment convaincu à Marseille même s’il avait l’art de pouvoir marquer quelques buts pour sauver la face, est cette fois-ci au fond du trou. Mais pourquoi Rudi Garcia continue-t-il de l’aligner dans ce cas ? Pour Pierre Ducrocq, le raisonnement de l’entraineur olympien est assez tordu, et consiste à montrer à ses dirigeants qu’il n’a pas de buteur de bon niveau sous la main, afin de les obliger à recruter cet hiver.

« Je pense que c'est psychologique ce qu'il fait Garcia. Je pense qu'il veut faire comprendre à ses dirigeants que Mitroglou ne doit pas rester à l'OM, cet hiver. Et qu'il faut vite qu'il aille ailleurs et qu'il veut quelqu'un d'autre », a souligné le consultant de RMC, persuadé qu’il s’agit d’une guerre psychologique en prévision du marché des transferts. Un raisonnement tout de même alambiqué, même si Rudi Garcia a déjà fait un coup comparable face au PSG, quand il a débuté la rencontre la plus importante de la saison pour les supporters sans un seul avant-centre…