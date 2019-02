OM : Garcia a réparé sa boulette, MacHardy est soulagé

Dans : OM, Ligue 1.

Samedi après-midi, c’est un OM très convaincant qui s’est imposé au Stade Vélodrome face à Amiens. Avec ce troisième succès de rang, l’équipe de Rudi Garcia s’est replacée dans le haut du classement. Un renouveau en partie dû à Mario Balotelli, mais pas seulement selon Jonathan MacHardy. Car pour le consultant de RMC Sport, c’est surtout l’association Kamara-Caleta-Car, mise en place depuis trois matchs par Rudi Garcia, qui a tout changé. Mais ne comptez pas sur le journaliste pour féliciter l’entraîneur marseillais, lequel a simplement réparé ses erreurs du début de saison selon lui.

« La première mi-temps est de très bonne facture. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on n'avait pas vu Marseille jouer aussi bien. On serait tenté de mettre Balotelli en avant. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des changements qui devaient être faits, dans cette équipe, depuis très longtemps et que Garcia hésitait à faire. On se dit direct que Balotelli, ça l'a un peu décoincé. Mais il fallait déjà d'installer le meilleur défenseur central de l'effectif, Bouba Kamara, derrière. Il a encore fait une prestation de très haut niveau. A l'image du premier but de Marseille. C'est lui qui jailli, récupère le ballon et qui lance parfaitement l'offensive. Et puis il est associé avec Caleta-Car. Alors on l'a beaucoup critiqué, c'est vrai qu'il ne nous avait pas montré grand-chose. Ces deux joueurs, je pense que Garcia les a très mal gérés en début de saison, les mettre derrière, c'est vraiment prometteur. La charnière donne des signes très rassurants » a confié le journaliste, conquis par Duje Caleta-Car et surtout par Boubacar Kamara. Comme l’ensemble des supporters marseillais…