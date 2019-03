OM : Garcia a frôlé la catastrophe, l'un de ses soldats balance

Dans : OM, Ligue 1.

Au cœur de la tempête, Rudi Garcia était tout proche de quitter l’Olympique de Marseille au début de l’année 2019.

Mais depuis un mois et demi, le coach phocéen a redressé la barre en enchaînant 6 matchs sans défaite avant la gifle reçue au Parc des Princes dimanche. Une bonne nouvelle pour Maxime Lopez, joueur important aux yeux de Rudi Garcia et titulaire indiscutable ces dernières semaines. Interrogé par Foot-Mercato, le jeune milieu de l’OM a d’ailleurs avoué que son coach avait été tout proche de la sortie il y a quelques mois, bien qu’il n’ait jamais été officiellement menacé ou mis sous pression par Jacques-Henri Eyraud.

« Oui, bien sûr. En janvier, c’est vrai qu’il était menacé il faut dire la vérité. C’était compliqué pour lui aussi. Moi, je trouve qu’il a montré énormément de caractère et de personnalité. Beaucoup auraient pu quitter le navire, démissionner et partir. Au contraire, lui n’a rien lâché. Il a toujours dit qu’il était derrière nous, il a toujours dit qu’il irait à la guerre avec nous. Et c’est ce qu’il a fait. Il a été récompensé, lui aussi, quand on s’est remis à gagner des matches » a confié Maxime Lopez, heureux de voir que Rudi Garcia est encore le capitaine du navire marseillais. Ce n’est pas le cas de tous les supporters, agacés de voir leur équipe patiner dans les gros matchs…