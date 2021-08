OM : Forcing, nouvelle offre pour Daniel Wass !

Dans : OM.

A la recherche d’un latéral droit, l’Olympique de Marseille est focalisé sur le dossier du joueur du FC Valence, Daniel Wass.

En marge des négociations avec la Fiorentina pour le transfert définitif de Pol Lirola, les dirigeants de l’OM tentent d’obtenir le renfort de Daniel Wass. Latéral droit très polyvalent capable de jouer à gauche mais également au milieu de terrain, l’international danois a tout pour plaire à Jorge Sampaoli. En fin de contrat dans un an, Daniel Wass a également les faveurs de Pablo Longoria, qui négocie depuis quelques jours son transfert avec le FC Valence. Mais les discussions ne sont pas très constructives pour le moment entre les deux clubs, l’OM ayant proposé moins d’un million d’euros tandis que le club espagnol réclame 8 millions d’euros pour Daniel Wass.

Wass veut signer à l'OM

A en croire les informations obtenues par El Mercantil Valenciano, une nouvelle offensive de l’Olympique de Marseille pour le recrutement de Daniel Wass est imminente. Les dirigeants phocéens vont formuler une nouvelle proposition, bien supérieure à leur première offre, dans l’espoir d’obtenir le renfort de Daniel Wass. Il n’y a en revanche aucune chance que l’OM comble totalement les exigences du FC Valence dans la mesure où Pablo Longoria n’entend pas payer 8 millions d’euros pour un joueur de 32 ans en fin de contrat dans un an. Reste maintenant à voir si la nouvelle offre de Marseille, qui devrait se situer entre 2 et 3 millions d’euros, permettra de débloquer ce dossier. De son côté, Daniel Wass a d’ores et déjà fait savoir aux dirigeants du FC Valence qu’il souhaitait rejoindre l’Olympique de Marseille, orphelin au poste de latéral droit depuis le départ d’Hiroki Sakaï au Japon et le retour de prêt du très apprécié Pol Lirola à la Fiorentina. Dans l’idéal, Pablo Longoria aimerait parvenir à recruter Daniel Wass et le latéral espagnol de 24 ans d’ici la fin du mercato…