OM ‍: Fin du suspense, Sergio Conceicao prend la parole

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Sergio Conceiçao est désormais tout proche de rejoindre l'Olympique de Marseille. Il vient d'annoncer son départ du FC Porto avec effet immédiat.

Prolongé par l’ancien président du FC Porto, Sergio Conceicao n’a pas résisté au changement instauré par les élections qui se sont tenues en cette fin de saison. La nomination d’André Villas-Boas l’a fait passer dans le viseur des nouveaux dirigeants, et l’ancien joueur a fini par trouver un accord pour quitter le FC Porto. Attendu à l’OM, le Portugais a en tout cas fait le premier pas en quittant les Dragons de manière officielle dans la nuit de lundi à mardi. Il s’est d’ailleurs empressé de le faire savoir sur ses réseaux, assurant que pour lui la mission était remplie dans son club de coeur.

L'émotion de Sergio Conceiçao

« Je repars avec le sentiment du devoir accompli. Il y a 17 titres que je laisse au club, depuis le championnat national junior en 1991/92 jusqu'à la dernière Coupe du Portugal. Je remercie chacun de nos fans pour le soutien que j'ai ressenti depuis l'âge de 16 ans, lorsque mon père m'a laissé à la porte de l'Estádio das Antas. A tous les joueurs qui nous ont permis de célébrer autant de titres durant ces 7 années. Et surtout à ma famille, qui m'a aidé à porter le poids d'être l'entraîneur du FC Porto ces 7 dernières années. Je suis pour toujours l’un des vôtres », a conclu un Sergio Conceicao qui ne devrait pas perdre trop de temps avant de rebondir dans le championnat de France. Un accord avec l’OM serait proche d’être trouvé, et Pablo Longoria mise absolument tout sur une telle venue pour construire son équipe en vue de la saison prochaine. Selon Le Parisien, l'ancien coach du FC Nantes se voit bien à Marseille la saison prochaine, et la proposition effectuée par le club provençal lui conviendrait. De quoi déboucher sur un rapide accord dans les prochains jours.