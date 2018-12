OM : Fallait pas prendre Caleta-Car, Pierre Ménès le savait

Dans : OM, Mercato.

Les recruteurs de l’Olympique de Marseille sont clairement dans l’œil du cyclone ces derniers jours, en raison du mercato pour le moment complètement raté en 2018.

Sur tous les arrivants, les exemples ne manquent pas et le temps d’adaptation nécessaire à la Ligue 1 n’est plus vraiment l’excuse en vogue. C’est le cas pour Duje Caleta-Car, qui ne cesse de couler depuis ses débuts et interpelle vraiment les supporters phocéens, qui se demandent comment le Croate a pu tromper son monde à ce point. C’est aussi le cas de Pierre Ménès, qui estime que les dirigeants provençaux n’ont pas suffisamment regardé le défenseur de Salzbourg évoluer la saison dernière, car ils auraient vu sinon que son profil ne collait pas avec le niveau requis et ce que l’OM avait en stock de son côté.

« Caleta-Car a été acheté une petite fortune, mais il suffisait de voir ses performances avec le Red Bull Salzbourg pour s’apercevoir qu’il avait certaines limites. C’est un bon défenseur, mais il est lent. Quelle drôle d’idée de vouloir l’associer en défense centrale avec Adil Rami, qui n’est pas le joueur le plus rapide », a livré le consultant sur Cnews, surpris que les dirigeants de l’OM n’aient pas pensé à cela au moment de faire venir celui qui a l’étiquette de vice-champion du monde avec la Croatie.