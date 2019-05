OM : Faire pleurer Lyon, Eyraud motive le peuple marseillais !

Dans : OM, Ligue 1, OL.

C'est la question que se pose pas mal de monde avant le match OM-OL de dimanche soir, comment les supporters marseillais vont-ils animer cette rencontre ? Car c'est une évidence, la colère est encore grande du côté de l'Olympique de Marseille de voir que la Ligue des champions se jouera encore probablement la saison prochaine au Groupama Stadium et pas au Vélodrome. Alors, à la veille de ce rendez-vous, Jacques-Henri Eyraud, qui n'est pas ménagé par les critiques, utilise toutes les ficelles pour essayer de motiver les supporters phocéens pour cette rencontre.

Se confiant à l'Agence France Presse, le président de l'Olympique de Marseille estime qu'il faut que les supporters se focalisent uniquement sur l'Olympique Lyonnais et pas contre l'OM. « La priorité, c’est l’union sacrée du public derrière les joueurs, dimanche soir, parce qu’on est face à un adversaire qui regarde avec gourmandise la façon dont on pourrait se tirer une balle dans le pied. C’est un adversaire suffisamment fort pour ne pas lui donner ce qu’il attend (...) Le public va permette aux joueurs de se dépasser comme seul ce stade peut le faire en France quand l’ambiance est au rendez-vous. Il y aura probablement 62.000 personnes (...) Les insultes chantées par des supporters contre ma personne ou celle de l’entraîneur Rudi Garcia ? Elles n’ont aucune importance. Le cas des uns et des autres importe peu, ce qui compte c’est d’être derrière les joueurs », a confié Jacques-Henri Eyraud, histoire de mettre les choses au point. Reste que la défaite de l'ASSE vendredi soir a tout de même sérieusement atténué la portée d'une éventuelle défaite de Lyon à Marseille.