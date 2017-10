OM : « Faire mieux » pour éviter la claque contre le PSG, Payet l'exige

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Dimitri Payet, attaquant de l'OM, après le nul contre Strasbourg (3-3) : « Une rechute ? Je ne sais pas. On espérait un autre résultat, car on venait ici pour gagner les trois points de la victoire. C'était important pour nous... Donc c'est une contre-performance. Le match contre le PSG ? On a déjà un match à jouer jeudi. En Europa League, on a l'objectif d'aller dans la phase éliminatoire. Il faut se focaliser sur ce match. Il faut gagner contre Guimares pour bien préparer Paris. Après pour le match de dimanche, on sera attendu. On le sait. Il va falloir faire mieux que ce soir pour espérer faire un résultat contre le PSG. On doit se servir de la déroute de la saison dernière. Tout le monde donnera le maximum pour faire un résultat », a-t-il déclaré sur Canal+.