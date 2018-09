OM : Face au PSG, Thauvin l’avoue, il « ne se la raconte pas »

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Atout offensif numéro 1 de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin est parti sur des bases très élevées en championnat, avec même une petite avance sur Neymar et Mbappé au classement des buteurs. Une preuve que l’ailier olympien n’a pas usurpé sa place avec les Bleus et qu’il profite de la confiance apportée par le titre de champion du monde pour continuer à faire mal à ses adversaires. Après cinq journées, l’OM est ainsi le dauphin du PSG au classement. Mais « Flotov » est lucide, le club provençal ne pourra pas aller plus haut.

« La Ligue 1 ? On ne démarre jamais un championnat pour finir à la deuxième place. On a envie de la gagner. Après, il ne faut pas se la raconter. Paris demeure le grand favori. À nous de tout donner pour bousculer la hiérarchie. Le sport m’a appris que rien n’est impossible », a confié au Parisien un Florian Thauvin qui voit bien que, même sans forcer son talent en Ligue 1, le PSG débute la saison avec 15 points en cinq matchs. Pour le reste et notamment le podium, l’espoir est en revanche plus que permis.