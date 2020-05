OM : Eyraud veut des ventes, mais pas des soldes !

Dans : OM.

Directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’OM souhaite d’abord vendre quelques joueurs à forte valeur marchande avant de se renforcer au mercato.

L’objectif de Jacques-Henri Eyraud est de vendre pour 50 à 60 ME de joueurs avant de penser aux achats, lesquels seront principalement malins et à moindre frais. Néanmoins, le président de l’Olympique de Marseille ne souhaite pas vendre la moitié de l’effectif, comme cela a pu être écrit à gauche et à droite. Au cours d’une visio-conférence organisée avec 50 supporters de l’OM tirés au sort, le bras droit de Frank McCourt s’est montré rassurant et un brin confiant. Selon lui, hors de question de céder à la panique en vendant les joueurs au rabais et à tour de bras.

« Les salaires sont le principal levier pour économiser » a indiqué dans des propos rapportés par 20 Minutes Jacques-Henri Eyraud, quelques minutes après avoir rendu un bel hommage à Frank McCourt pour son investissement sans faille. Et de poursuivre sur le thème du mercato. « Il nous faut générer des recettes sur le marché des transferts, il faut être capable de céder des joueurs. Mais ce ne sera pas les soldes, ce ne sera pas “tout le monde dehors !”. Notre objectif est d’être européen chaque saison, mais je ne crache pas sur la Ligue Europa » a indiqué Jacques-Henri Eyraud. Selon les premières indiscrétions, l’Olympique de Marseille espère récupérer 50 à 60 ME en vendant seulement trois joueurs sur le marché des transferts. Régulièrement cités, Florian Thauvin et Boubacar Kamara ne sont pas les plus proches d’un départ. Au contraire de Morgan Sanson, de Maxime Lopez, de Bouna Sarr ou encore de Duje Caleta-Car, qui disposent tous d’intérêts solides. Principalement en Angleterre et en Espagne…