OM : Eyraud va adorer cette promesse de Yaya Touré

Dans : OM, Premier League, Mercato, Ligue 1.

Dans les colonnes de France Football, Yaya Touré a lancé un énorme appel du pied aux dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Effectivement, l’international ivoirien a confirmé que le projet du club phocéen « l’intéressait » et qu’il étudierait une éventuelle proposition de Jacques-Henri Eyraud en vue de la saison prochaine. Mais le joueur touchait près de 200.000 euros… par semaine à Manchester City. De quoi refroidir considérablement les dirigeants olympiens. Néanmoins, dans l’hebdomadaire, l’Ivoirien a précisé qu’il était prêt à faire des sacrifices financiers importants.

« Quand j’ai signé à Machester City, j'ai profité de mon statut de premier gros joueur du projet pour faire monter les enchères. Ce statut à un prix. Mais désormais, je n'ai plus ce statut. Donc, je coûte moins cher et je suis prêt à faire des sacrifices » a avoué l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone. Une déclaration qui n’échappera pas à Jacques-Henri Eyraud et à Andoni Zubizarreta. Reste à savoir si Rudi Garcia est favorable au recrutement du géant d’1m88, ou si le coach phocéen privilégie les pistes Cabaye, Rongier ou Veretout au mercato.