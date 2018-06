OM : Yaya Touré lance un énorme appel à l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Désormais libre, Yaya Touré cherche clairement un club pour la saison prochaine et l'ancien joueur de Manchester City estime qu'il pourrait faire un bon renfort pour l'Olympique de Marseille. Du haut de ses 35 ans, et de ses quatre titres de meilleurs joueurs africain, le milieu de terrain ivoirien ne pense que des bonnes choses de l'OM et du projet initié par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.

Dans France-Football, Yaya Touré joue carte sur table. « C’est le genre de défi qui pourrait me plaire, car ils sont en train de construire un joli projet. L'aventure en est au début et participer à ce genre d'opération correspond tout à fait à mes envies. Samir Nasri m'a beaucoup parlé de l'OM et m'en a dit beaucoup de bien. J'avoue aussi que j'aime énormément un joueur marseillais, Dimitri Payet », a confié Yaya Touré, qui sort d'une saison compliquée avec les Citizens et qui vient de lancer de graves accusations à l'encontre de Pep Guardiola. Pas sur que Rudi Garcia veuille prendre le risque de faire venir un joueur qui ne supportera pas de rester sur le banc de touche de temps en temps.