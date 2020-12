OM : Eyraud traité « d’escroc », il doit partir en 2021

Dans : OM.

Malgré une interview accordée à L’Equipe avant les fêtes de Noël, Jacques-Henri Eyraud n’est pas parvenu à faire remonter sa cote de popularité.

Depuis de longs mois, le président de l’Olympique de Marseille est clairement perçu par les supporters phocéens comme le maillon faible de l’organisation de Frank McCourt. En effet, André Villas-Boas reste défendu tandis que Pablo Longoria ne peut pas encore être jugé. En revanche, Jacques-Henri Eyraud a épuisé tout le crédit à sa disposition depuis sa prise de fonctions en octobre 2016. En ce sens, il est grand temps pour lui de faire ses valises et de partir loin de Marseille selon Jonathan MacHardy, l’un de ses grands détracteurs parmi les consultants sportifs en France.

« Pour l’OM, je souhaite que l’escroc Eyraud s’en aille très vite et très loin de Marseille. Maintenant, ça suffit ! Ça suffit de ridiculiser le club, ça suffit de ridiculiser les supporters. C’est une honte, c’est un scandale ! Eyraud à l’OM, ce n’est plus possible. C’est le pire président de l’histoire de l’OM. Ça fait mal au coeur de l’entendre parler, de le voir à la tête du club. Et après, j’aimerais que le Papa Noël amène très vite Christophe Galtier pour remplacer Villas-Boas l’année prochaine. Alors, pour Galtier, ce ne serait pas une progression de passer de Lille à Marseille dans l’état actuel des choses. Mais le coeur a certaines raisons que la raison ne comprend pas. Galtier a envie d’entraîner l’OM. C’est son destin d’entraîner son club de coeur. Je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de supporters. S’il a l’opportunité, il ne la laissera pas passer. J’espère qu’il acceptera le challenge marseillais. Galtier a prouvé qu’il était capable de faire des choses dans des conditions difficiles. J’espère qu’il viendra pour remplacer l’hystérique Villas-Boas » a lancé le consultant de RMC, pour qui le départ de Jacques-Henri Eyraud est à ce jour une urgence absolue pour l’Olympique de Marseille.