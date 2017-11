OM : Eyraud s'embrouille avec les supporters à cause d'Evra

Dans : OM, Ligue 1.

Ce dimanche, alors que l'Olympique de Marseille a étrillé Caen au Vélodrome (5-0) pour s'installer sur le podium de la Ligue 1, le club phocéen a connu quelques remous en coulisses...

En effet, comme le révèle RMC, le président Jacques-Henri Eyraud a subi les foudres des leaders de groupes de supporters de l'OM avant la rencontre contre le SMC. Lors d'une « réunion très chaude et très tendue », les fans marseillais, et notamment ceux impliqués dans les incidents de Guimaraes avec Patrice Evra, datés de jeudi dernier en Europa League, ont réclamé « une sanction exemplaire » pour le latéral gauche, jugé comme le principal responsable des troubles, vu qu'il a demandé aux supporters de descendre pour s'expliquer avant de donner un coup de pied à l'un d'entre eux.

Si Evra a été mis à pied par son club, les supporters impliqués dans cette affaire risquent aussi une interdiction de stade. Et Eyraud mettra un point d'honneur à identifier ces fans descendus sur la pelouse. Ce qui crée donc de grosses tensions entre la direction de l'OM et certains groupes de supporters, et notamment avec les Fanatics, qui ont affiché une banderole pendant le match contre Caen : « Amour du maillot, respect des supporters, professionnalisme : c’est trop demander ?! ». L'affaire Evra laisse donc beaucoup de traces à Marseille...