OM : Eyraud refuse une offre étonnante à 3ME au mercato

Repositionné au poste de défenseur droit par Rudi Garcia depuis le début de la saison, Bouna Sarr s’est imposé comme un joueur important du groupe olympien.

Titulaire face à Rennes au poste de latéral droit, l’international guinéen profite de la blessure de Jordan Amavi et de la polyvalence d’Hiroki Sakaï, capable de jouer à gauche, pour grappiller du temps de jeu. Une chose est sûre, l’ancien joueur de Metz n’est plus moqué par les supporters de l’OM. Mieux, il attire désormais les convoitises, en plein cœur du mercato hivernal. Ainsi, RMC affirme ce dimanche que Leicester a fait du joueur de l’Olympique de Marseille l’une de ses priorités du mois de janvier.

L'OM dit non à Leicester, qui offrait 3ME pour Sarr

Le club de Premier League aurait d’ores et déjà transmis une offre à hauteur de 3ME pour le joueur, très apprécié par Claude Puel. Une offre « directement refusée » par la direction olympienne selon la radio, qui précise que Leicester va revenir à la charge « dans les prochaines heures ». Par ailleurs, d'autres formations anglaises pourraient faire leur entrée dans ce dossier selon RMC, qui précise que Wolfsburg est également intéressé.

Il paraît néanmoins très improbable que l’OM s’en sépare alors qu’il est, avec Sakaï et Bedimo, l’une des rares solutions de Rudi Garcia au poste de latéral. A moins que son éventuelle vente ne débloque par exemple le dossier Jérôme Roussillon, estimé à 10ME par Montpellier et pour qui l’OM ne veut pas débourser plus de 5ME…