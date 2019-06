OM : Eyraud prend un vent, coup dur pour Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, de nombreux chantiers attendent Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud à l'Olympique de Marseille.

Et le plus urgent d’entre eux est sans aucun doute la réorganisation du centre de formation. En effet, les entraîneurs des équipes allant de la réserve aux U17 nationaux sont en fin de contrat. Et pour réorganiser tout cela, Jacques-Henri Eyraud comptait sur un homme : Jean-Claude Giuntini, actuellement sélectionneur de l’équipe de France U17.

Problème : selon les informations obtenues par La Provence, Jean-Claude Giuntini a refusé le poste, bien qu’il ait porté les couleurs de l’équipe réserve marseillaise dans les années 1970. Le chantier est donc toujours entier pour Jacques-Henri Eyraud, qui va devoir régler d’urgence ce gros problème qui pourrait bien jouer des tours à Marseille sur le mercato des très jeunes joueurs.