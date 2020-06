OM : Eyraud « head of clown », Dugarry a voté

Dans : OM.

Massivement critiqué par les supporters de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud reste l’homme de confiance de Frank McCourt en Provence.

La preuve, le président marseillais a été chargé de dénicher deux nouveaux dirigeants d’envergure pour préparer l’avenir de l’OM : un « head of football » et un « head of business » selon les termes utilisés par Jacques-Henri Eyraud. Pour l’heure, ces deux dirigeants ne sont pas encore connus, alors même que l’ouverture du mercato en France est imminente. Cela a de quoi sérieusement inquiéter les supporters marseillais selon Christophe Dugarry, lequel n’a pas été tendre avec JHE sur l’antenne de RMC. Le champion du monde 1998 accuse notamment le président de l’OM d’enfumer les supporters avec son anglicisme poussé à l’extrême.

« Il y a deux ans on nous parlait de Champion’s Project, et là aujourd’hui c’est quoi le projet de l’OM ? On ne sait pas ce que c’est. Ils n’ont même pas été capables de faire une proposition à leurs meilleurs joueurs pour les garder. Donc tu prends un Aldridge qui va te vendre les joueurs, et une fois que les finances seront saines tu repartiras sur un autre projet ? Arrêtons de nous bourrer le cul de pailles. On agite des « head of football », des « head of business », mais c’est quoi le Projet ? Eyraud nous a sorti ses mots en anglais mais on n’a rien compris, ou on a compris qu’il voulait faire du business. Mais c’est quoi le projet Sportif de ce club ? Ça, personne ne nous l’explique. C’est quoi ce cirque ? A un moment donné il faut arrêter tout ça. On comprend pourquoi les supporters doivent être écœurés. Ils doivent se demander ce que c’est que ces clowns » a pesté Christophe Dugarry, très inquiet devant la tournure des événements à l’Olympique de Marseille. En attendant d’être rassuré lorsqu’il découvrira le nom du fameux Head of football ? Réponse d’ici quelques jours…