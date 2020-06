OM : Ce qu'il a fait de l'OM, Eyraud en est fier

Dans : OM.

Président de l’Olympique de Marseille depuis l’automne 2016, Jacques-Henri Eyraud a rapidement mis sur pied un projet baptisé « OM Champion Project », afin de redonner son éclat au club marseillais.

Sportivement, avec une finale de Coupe d’Europe et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, les performances sont correctes malgré quelques grosses turbulences. Au niveau de la gestion du club, cela laisse clairement à désirer sur le plan comptable, avec un déficit non négligeable, la menace du fair-play financier de l’UEFA, des choix de recrutement asphyxiant économiquement. A cela s’ajoute une communication qui dépoussière certes les habitudes du football, mais a parfois rompu le lien avec les fans. L’été s’annonce donc compliqué, surtout que l’entraineur a failli claquer la porte et que les ventes de joueurs majeurs devraient s’enchaîner. Malgré cela, se confiant dans un long entretien à France Football, Jacques-Henri Eyraud avoue qu’il est ravi de ce qu’il a entrepris à l’OM.

« Une chose dont je suis fier ? Ce que me satisfait le plus, c’est la transformation opérée dans le club. C’est une organisation qui a profondément changé en moins de quatre ans, bien plus forte aujourd’hui pour affronter les impératifs du foot actuel. C’est moins concret et visible qu’un bon résultat contre Lyon ou Monaco, mais c’est au moins aussi important pour avancer là où on veut être dans cinq ans », a lancé le président du club provençal, persuadé d’emmener l’OM sur la bonne voie pour l’avenir. En tout cas, si JHE se voit encore là dans cinq ans, cela voudra certainement dire que la barre a été redressée à bien des niveaux. Le cas contraire serait inquiétant.