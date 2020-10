OM : Villas-Boas signe sa première punchline en Ligue des Champions

Dans : OM.

Ce mercredi soir, André Villas-Boas va diriger son premier match de Ligue des Champions sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Malgré des aventures européennes au Zénith Saint-Pétersbourg ou encore à Chelsea, le coach de l’OM ne dispose pas d’une expérience colossale en Ligue des Champions. Cette phase de groupes de la saison 2020-2021 est ainsi une occasion pour « AVB » de prouver sa valeur dans la plus prestigieuse des compétitions. Mais, en conférence de presse avant le match de Marseille face à l’Olympiakos, le coach portugais a clairement fait savoir qu’il n’avait rien à prouver à personne, et qu’il n’avait aucun doute sur sa qualité d’entraîneur. Une belle punchline de la part d’un entraîneur systématiquement sans filtre en conférence de presse.

« Envie de montrer ma valeur car je n’ai pas joué beaucoup de matchs de C1 ? Si j’avais des doutes sur ma valeur, je ne serais pas ici. J’ai beaucoup plus joué la Ligue des Champions avec le Zénith Saint-Pétersbourg qu’avec les autres clubs dans lesquels je suis passé. J’ai vécu de grosses expériences avec le Zénith en Ligue des Champions. Pour moi, c’est important de retrouver cette compétition, c’est pour ça que j’ai quitté la Chine. Je veux profiter de ce moment, de cette phase de groupes avec trois entraîneurs portugais et une référence comme Pep Guardiola. C’est intéressant pour moi du point de vue des entraîneurs, c’est bon d’être à côté d’eux » a fait savoir André Villas-Boas, qui se confrontera à son compatriote Pedro Martins ce mercredi soir à l’occasion de la première journée de la Ligue des Champions face à l’Olympiakos, dans un stade à huis clos. Un match que l’OM souhaitera gagner afin de se positionner comme un prétendant crédible à la deuxième place de ce groupe relevé, dans lequel se trouvent également Manchester City et le FC Porto.