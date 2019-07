OM : Eyraud fonce dans le mur, Anigo le prouve par A + B

Dans : OM, Ligue 1.

Dans les colonnes de L’Equipe il y a trois semaines, Jacques-Henri Eyraud indiquait que les jeunes joueurs formés à l’Olympique de Marseille allaient avoir encore plus d’importance à l’avenir. Ces dernières années, seuls Maxime Lopez et Boubacar Kamara sont sortis du centre de formation pour s’imposer dans l’équipe professionnelle et la volonté de l’état-major phocéen est clairement de voir plus de jeunes Marseillais en L1. André Villas-Boas a bien saisi le message, lui qui a notamment utilisé Lihadji, Rocchia, Abdallah ou encore Chabrolle durant les matchs de préparation.

Un projet de formation à l'OM, Anigo fait la moue

Le discours est plutôt positif et il dénote une véritable envie de s’appuyer sur les jeunes de la ville. Mais selon José Anigo, cette stratégie n’est pas tenable sur le long terme dans un club comme l’Olympique de Marseille. « La patience ne dure jamais longtemps ici. Ce genre de discours - formation, post-formation - n'est pas tenable à Marseille. La seule chose qui compte dans ce club, c'est le résultat : tout tient par ça. Ils sont là, on vous fout la paix, sinon, vous êtes K.-O. ! C'est un club déjà compliqué à gérer quand ça va bien, alors, imaginez quand la situation est difficile » a indiqué José Anigo, ancien directeur sportif et entraîneur de Marseille, dans les colonnes de France Football. Les supporters apprécieront cet optimisme démesurée…